Tout laisse à penser que l’équipage se serait peut être endormi

Le vol ET-3717 d’Ethiopian Airlines (EA) a été intercepté par des avions de chasse survolant la Grèce après avoir apparemment perdu le contact radio avec plusieurs centres de contrôle du trafic aérien (ATC) pendant plus d’une heure.

Le 15 octobre 2022, le vol ET-3717, opéré par un cargo Boeing 767-300 d’Ethiopian Airlines immatriculé ET-ALO, a commencé son voyage depuis Liège, en Belgique, et était en route vers Addis-Abeba, en Éthiopie. Cependant, suite à sa traversée depuis l’espace aérien croate, où il était en contact avec le centre de Zagreb, le contact radio avec l’avion a été perdu.

Alors que l’avion est resté sur sa trajectoire de vol prévue (via la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, l’Albanie et la Grèce), plusieurs appels ont été passés par les différents centres ATC ainsi que d’autres aéronefs pour reveiller l’équipage sur toutes les fréquences disponibles, y compris la fréquence de la garde internationale.

Plus d’une heure après la perte de communication, un avion de chasse a intercepté le vol ET-3717 au-dessus de la mer Méditerranée près de la frontière avec l’Égypte, et l’équipage a répondu à la communication avec le centre d’Athènes. L’avion a ensuite atterri à sa destination à Addis-Abeba sans autre incident enregistré.

Aucune cause officielle n’a été signalée concernant la période prolongée de silence radio et Ethiopian Airlines n’a pas encore publié de déclaration officielle.

Dans le cas selon lequel les pilotes seraient endormi, Ethiopian Airlines ne sera pas à son premier évènement de l’espèce.

En effet en Aout dernier, deux pilotes d’un vol d’Ethiopian Airlines se sont endormis aux commandes et ont raté leur aéroport.

CMM

Please follow and like us: