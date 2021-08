Tirage CAN 2021: Les Comores, l’adversaire à éviter?

Logées dans le chapeau 4 du tirage au sort de la CAN Cameroun 2021, les Iles Comores vont prendre connaissance de leurs prochains adversaires ce mardi à l’issue du tirage qui sera fait à Yaoundé au Cameroun. Une première pour ce pays resté jusque-là dans l’ombre des autres nations de football en Afrique, qui ne sera pas du tout un gâteau.

Avant le tirage proprement dit, la rédaction du site Africa Foot United a fait des spéculations sur ce qui peut être le bon ou le pire tirage pour les Cœlacanthes. Petit poucet de cette CAN, les protégés du coach Amir Abdou doivent s’attendre à un tirage qui ne leur sera pas trop clément. Dans le meilleur des cas, ils vont se retrouver avec : Le Sénégal, le Burkina-Faso et la Sierra Leone. Dans le pire des scénarios, les Comores peuvent se retrouver avec l’Algérie, l’Egypte et le Cap Vert.

Ils pourraient aussi se retrouver dans le groupe du Nigéria, de la Tunisie, du Maroc et du Cameroun, tous dans le chapeau 1. Le pot deux est constitué des équipes pas des moindres non plus, avec la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Mali.

Dans l’un ou dans l’autre des cas, les amis du capitaine Nadjim Abdou n’ont rien à perdre. Après avoir créé la surprise en se qualifiant devant le Togo, ils ont tout à gagner au contraire. Tous leurs adversaires vont se méfier de lui, car ne tient pas en échec l’Egypte qui veut, mais qui peut. Les Cœlacanthes sont un adversaires clairement à craindre.

Africafootunited