Tentative de viol sur une fillette de 4 ans : un homme de 28 ans arrêté par le GIPN

14 septembre 2025 La Rédaction À la une, Faits divers 0

Une tentative d’agression sexuelle visant une fillette de 4 ans a été déjouée ce matin, aux alentours de 9 heures, grâce à l’intervention rapide du Groupe d’Intervention de la Police Nationale (GIPN).

Selon les informations communiquées par la Police nationale, un individu de 28 ans a été surpris alors qu’il tentait de passer à l’acte. C’est un citoyen vigilant qui, ayant constaté la scène, a immédiatement alerté les forces de l’ordre. Grâce à cette réactivité, les agents du GIPN ont pu interpeller l’auteur présumé sur-le-champ.

Le suspect a été conduit au commissariat central et placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises des faits et permettre à la justice de traiter ce dossier avec toute la rigueur nécessaire.

La Police nationale a tenu à saluer le rôle déterminant du citoyen qui a signalé l’agression, rappelant l’importance de la vigilance collective face aux crimes visant les plus vulnérables. Dans son communiqué, elle réaffirme également son engagement constant à protéger la population : « La Police travaille pour vous. Continuons ensemble à renforcer la sécurité de tous ».

