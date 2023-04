Tensions entre le prestataire de service et la mairie de Mutsamudu sur la collecte des ordures

Dans une lettre ouverte datée du 25 mars 2023, Mohamed Abdallah, prestataire de service à Mutsamudu, a interpellé les élus et chefs de quartiers de la ville sur la situation de non-paiement liée au service de collecte et ramassage des ordures. Depuis dix mois, Mohamed Abdallah attend le paiement de plusieurs millions de francs comoriens pour cinq mois de travail effectué pour la mairie de Mutsamudu.

Le prestataire dénonce l’attitude du maire Bouchrane Zarouki qui, selon lui, se joue de toute solution et ne propose aucune modalité de paiement. Abdallah a tenu des réunions avec les élus et le maire, mais aucune solution n’a été trouvée. Le maire affirme que l’autorité qui a promis de payer ne l’abandonnera pas, tandis que le directeur de cabinet et l’adjoint maire promettent également un paiement prochain.

Mohamed Abdallah met en garde contre une situation qui pourrait dégénérer à tout moment, mentionnant que le maire lui aurait dit qu’il avait des milices pour l’empêcher d’entrer à la mairie. Dans cette lettre, il souligne que la mairie n’appartient pas à Bouchrane Zarouki et que les élus et chefs de quartiers sont également responsables des injustices commises.

Le prestataire déplore l’absence d’action des autorités et invite à imaginer les conditions de travail de ceux qui ramassent les ordures ménagères sans recevoir de rémunération.

Antuf chaharane