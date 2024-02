Tensions autour du statut de Mayotte : Les Comores s’opposent à la réforme du droit du sol français

Le gouvernement comorien a émis un communiqué officiel en réponse à l’annonce faite par le ministère de l’Intérieur français concernant une révision constitutionnelle prévue pour abolir le droit du sol sur l’île de Mayotte. Cette annonce survient dans un contexte de crise sécuritaire persistante qui affecte l’île depuis plusieurs années.

Dans ce document daté du 13 février 2024, le Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Internationale, Chargé de la Diaspora et de la Francophonie des Comores déclare que cette mesure ne concernerait pas les Comoriens résidant à Mayotte, insistant sur le fait que, malgré la gouvernance française de l’île depuis près de 49 ans, l’unité et l’intégrité des Comores, qui incluent Mayotte, ne doivent pas être compromises.

Le communiqué rappelle également les résolutions de l’ONU et le droit international qui reconnaissent Mayotte comme partie intégrante de l’archipel comorien. La France est ainsi sommée de respecter la souveraineté des Comores sur cette île.

La précarité et l’instabilité qui prévalent à Mayotte ne peuvent être imputées qu’à la gestion française, selon le communiqué. En remettant en question le droit du sol, la France pourrait, selon les Comores, saper les principes fondateurs de sa propre République et potentiellement commencer une remise en cause de l’appartenance de l’île à la France.

En dépit des modifications constitutionnelles envisagées par la France, le communiqué affirme que les Comores ne cesseront jamais de revendiquer Mayotte. Il souligne l’importance des traditions, de la langue et de la culture comorienne, partagées par les habitants des quatre îles de l’archipel, et déclare que ni le temps ni les changements de lois ne pourront altérer ce destin commun.

Ce communiqué représente un nouveau chapitre dans la longue histoire du différend territorial entre la France et les Comores sur le statut de Mayotte, soulignant l’importance de la souveraineté nationale et de l’identité culturelle dans les relations internationales contemporaines.

Saïd Hassan Oumouri