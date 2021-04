Télécommunications : Les nouvelles offres de tarification divisent Telma et le régulateur

Une mésentente née entre Telco et ANRTIC depuis la publication des nouvelles offres de tarification du deuxième opérateur de la téléphonie mobile aux Comores. Le directeur technique de l’ANRTIC regrette que Telma « ne respecte pas » les mesures et l’accuse à cet effet de « défier les textes ».

« Telco défie les textes et pourtant, elle se doit de respecter les mesures prises par le régulateur ». Tels sont les propos tenus par le directeur technique de l’Autorité nationale de régulation des TIC (ANRTIC), Taoufik Mbaé lors d’un entretien avec la presse vendredi dernier. Ce discours qui traduit la tension qui règne entre le nouvel opérateur et le régulateur vient après que Telma ait annoncé des nouvelles offres. Ces dernières seraient malencontreusement contraires aux nouvelles mesures de tarification, selon l’ANRTIC. « Les textes sont précis (…) l’ANRTIC est habilitée à veiller à ce que les tarifs de communication ne soient pas excessivement bas. Nous avons constaté que depuis 2 à 3 ans les opérateurs ont divisé les tarifs de communication par 10. Ils dénoncent une destruction de valeur et nous demandent de faire quelque chose. Nous tentons tant bien que mal de les réguler », s’emporte M.Taoufik.

Face à la position de la marque jaune vis-à-vis du nouveau catalogue des tarifs, le directeur technique du régulateur estime que les hausses et les baisses de l’une et de l’autre n’ont pas à avoir lieu et il fallait qu’il y ait des limites. « Nous avons rendu une décision pour l’encadrement des tarifs voix dans les packages des deux sociétés. Et à notre plus grande surprise, nous avons constaté que Telco intègre toujours les minutes d’appel vers Mayotte et pourtant il lui a été demandé de les supprimer. Et le problème, c’est qu’avec ces minutes, si on calcule avec l’argent que le consommateur doit payer pour appeler en Onnet et en Offnet et encore plus vers Mayotte, on constate que cet argent ne sert qu’à payer les minutes voix. Alors dans ce cas, soit elle offre la data gratuitement soit elle ne respecte pas les planchers et la minute vers Comores Telecom serait alors facturée à 6 francs au lieu de 12 francs », explique le conférencier affirmant avoir enjoint la marque jaune de supprimer les minutes vers Mayotte car « considérées comme une destination internationale », lesquelles « ne figurent pas dans les packages ».

Pour pallier à cela, deux options s’offrent selon le régulateur. Soit l’opérateur (Telco) supprime les minutes d’appels vers Mayotte soit les minutes vers l’opérateur historique et pourtant, renchérit-il, « les minutes d’appels vers Comores Telecom ne peuvent pas être supprimées car nous avons fait en sorte que les clients puissent s’interconnecter à travers les deux opérateurs ». Le régulateur et la société Telco ont, d’après le directeur technique, échangé des courriers pour tenter tant bien que mal de régler ce litige et « le seul argument qu’avance Telma est que Mayotte est une partie intégrante des Comores et que nous (ANRTIC) violons la Constitution comorienne sans nous présenter des arguments économiques pour nous convaincre ».

Sans se laisser faire, le régulateur a mis la marque jaune en demeure pour une durée de 5 jours. Un délai qui serait respecté dans la forme mais pas dans le fond car « les minutes vers Mayotte bien que supprimées, ont été redistribuées vers les appels Onnet et Offnet et rajoutées pour le nombre de SMS ». « Nous leur avons rappelé que leur tarif du 11 mars sont ceux validés à l’exception des appels vers Mayotte mais cela n’a pas été appliqué », regrette-t-il. « Dans un courrier que Telco nous a adressé, elle dit ne pas être d’accord avec notre décision et est libre de fixer ses prix et évoque un acharnement à leur encontre ».

Face à ces changements, le consommateur semble être le dernier des soucis. Taoufik Mbaé rappelle que le rôle du régulateur dans ce dossier c’est de trouver le juste milieu entre l’intérêt du consommateur, celui de l’économie nationale et la survie des opérateurs.

