Teddy Riner aux Comores : Une rencontre mémorable avec 400 élèves

La légende mondiale du judo, Teddy Riner, a apporté une dose d’inspiration et d’énergie au Lycée français international Henri Matisse de Moroni lors de sa visite historique lundi dernier. Invité par la Gouverneure de Ngazidja, madame Sitti Farouata Mhoudine, dans le cadre d’une campagne de sensibilisation à la protection de l’environnement, Teddy Riner a été accueilli par plus de 400 élèves et enseignants du lycée français, ainsi que du lycée Mohamed Cheikh de Moroni.

Dès son arrivée au lycée, Teddy Riner a été chaleureusement accueilli par l’ambassadeur de France et la Gouverneure de Ngazidja, signe de l’importance de sa visite. Les élèves étaient impatients de dialoguer avec le judoka français et de lui poser des questions sur des sujets tels que le développement durable, l’action en faveur du climat et son parcours exceptionnel en tant que sportif de renommée mondiale.

L’une des principales motivations de cette visite était également de discuter de son engagement dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques prévus en France en juillet et août 2024. Les élèves, animés par le charisme de Teddy Riner, ont été encouragés à poursuivre leurs rêves, quelle que soit la hauteur des obstacles.

Au cours de sa visite, Teddy Riner a eu l’occasion de découvrir les stands et ateliers d’animations sportives organisés par les élèves et l’équipe pédagogique. Il a rencontré le club de judo du lycée ainsi que les élèves de l’association sportive, partageant son expérience et sa passion pour le judo.

Le judoka français a tenu à exprimer sa gratitude envers le lycée français international Henri Matisse de Moroni, soulignant la mobilisation exceptionnelle de l’établissement et le dynamisme de ses élèves. Dans ses mots, il a déclaré : « Je suis très heureux d’être en visite ici, où je salue la forte mobilisation et le dynamisme. Venir au lycée français, c’est un immense plaisir, comme partout où se trouve ce type d’établissement scolaire dans le monde. Être accueilli dans la tradition de l’hospitalité comorienne est un grand honneur. Les jeunes, croyez en vous. Il n’y a pas de mur trop haut ou de barrière trop grande. L’éducation et l’apprentissage sont des moments très importants dans nos vies. On rigole, on passe des bons moments, mais pensez à bien travailler. Bravo aux élèves ! Continuez à vous mobiliser pour le Climat et pour les Jeux Olympiques 2024 ! »

Soibah Said