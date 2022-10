Super coupe de Ngazidja: Volcan club célèbre son deuxième titre de l’année

Le champion des Comores l’a emporté aux dépens d’Alize fort de Salimani. «Certes, nous avons une équipe jeune en apprentissage et nous avions eu beaucoup plus d’occasions que nos adversaires. Mais tout ce qu’il faut retenir, c’est que nous avons perdu devant plus grand que nous» (Le coach d’Alizé Fort, Soumeith Ahmed Ali).

Volcan club vient de débuter la nouvelle saison par un trophée pour avoir décroché, hier sur ses propres terres, la super coupe de la ligue de Ngazidja en battant Alizé Fort de Salimani ya Hambuu sur le score de deux buts à un au bout d’un match plutôt équilibré.La première période de la confrontation s’était soldée par un but à zéro en faveur de ces Verts de Moroni. La deuxième période allait voir les Jaunes et noires de Salimani revenir au score dès la quarante-septième minute grâce à un but de Zaid Hilal. Cependant, alors les joueurs de Salimani pensaient avoir fait une bonne partie du chemin, le milieu de terrain de l’équipe de la capitale, Elhadad Hachim, a inscrit, pour les siens, le but de la victoire suite à un cafouillage devant les cages adverses.



«Je viens d’écrire une belle page dans ma carrière. Mon objectif cette saison, c’est de gagner encore plus de trophées avec mon équipe», s’est réjoui le milieu terrain de Volcan club, Hassane Alfoisi, peu après le coup de sifflet final. Pour sa part, son entraineur, Abdérémane Mohamed Chamité, devait reconnaitre que «physiquement» Alizé Fort avait pris le dessus sur son équipe. Il s’est, toutefois, dit «fier de la prestation de mes joueurs. Notre adversaire a fait un bon match, cela indique que le championnat ne va pas être facile et que nous devons fournir des efforts supplémentaires si nous voulons garder notre rang», a averti le coach.



Malgré la défaite et un arbitrage «pas toujours au top», les supporters d’Alizé Fort ont poussé à fond leur équipe tout en restant fairplay.

De l’avis de certains dans le public, les coéquipiers de Zaid Mohamed étaient «bons» offensivement et peuvent nourrir des regrets sur le fait que leurs attaquants n’ont pas pu concrétiser les nombreuses occasions que l’équipe s’était procuré.«Je suis déçu, mais on a une équipe jeune qui est en apprentissage, même si cela ne peut pas servir d’excuse. Il est vrai, par ailleurs, que nous avions eu beaucoup plus d’occasions que nos adversaires, mais ce qu’il faut retenir, c’est que nous avons perdu devant plus grand que nous. Désormais, notre objectif pour cette nouvelle saison sera le maintien», devait conclure le coach d’Alizé Fort, Soumeith Ahmed Ali.

Nassurdine Mohamed (stagiaire) / Alwatwan