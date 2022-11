Sommet sino-arabe: Une invitation officielle remise hier au chef de l’Etat

«L’invitation adressée par le serviteur des deux saintes Mosquées, a été remise au président Azali Assoumani pour assister au sommet arabo-chinois organisé par le Royaume le 12/9/2022. Les deux parties ont ainsi passé en revue les bonnes relations entre les deux pays frères», a écrit la représentation saoudienne aux Comores sur son compte twitter. Les pays arabes et la Chine entretiennent de relations fortes dans presque tous les domaines. Les dirigeants chinois sont à l’offensive dans le Monde arabe. On annonce la signature de «plus de 300 accords» de partenariats commerciaux entre l’Empire du milieu et les pays arabes depuis l’organisation du premier forum sino-arabe en 2004.

