Sommet Chine-Monde arabe I Le président a appelé à la solidarité sino-arabe

Le chef de l’Etat a appelé, vendredi 9 décembre à Riyad en Arabie Saoudite, l’accompagnement des pays arabes et de la République populaire de Chine dans la réalisation des engagements pris lors de la réunion de suivi de la Conférence des partenaires au développement (Cpad) organisée le 3 décembre à Moroni. En marge du sommet sino-arabe, Azali Assoumani s’est entretenu avec, d’une part, le président chinois, Xi Jinping, et le prince héritier Mohamed Ben Salman, d’autre part.

Avec le dirigeant chinois, le président de la République a évoqué les conséquences socio-économiques de la guerre en Ukraine sur les pays à économie fragile comme les Comores, demandant le soutien de la Chine pour, d’un côté, amortir les chocs immédiats et, de l’autre, accompagner le plan de développement amorcé dans le pays.

Les bases «d’un nouveau partenariat stratégique»

Azali Assoumani a, par ailleurs, loué la coopération avec «le peuple frère d’Arabie Saoudite» au cours d’un tête-à-tête avec le prince héritier Mohamed ben Salman qui a exprimé la disponibilité du royaume à répondre à toutes les doléances exprimées par l’Union des Comores.Le sommet sino-arabe a pris fin à la fin de la journée de vendredi 9 décembre. Les deux parties se sont engagées à poser les bases «d’un nouveau partenariat stratégique», qui inclura tous les domaines, selon la déclaration finale.

La nouvelle initiative chinoise «La Ceinture et la Route» a été vivement encouragée par les pays arabe qui ont promis d’œuvrer de concert avec Beijing pour un renforcement du rôle des deux parties dans les relations internationales. «Je suis certain que ce sommet contribuera à harmoniser les visions et les politiques sur les questions bilatérales, régionales et internationales d’intérêt commun, et à promouvoir le dialogue politique et les positions communes visant à protéger les intérêts arabes et chinois, à soutenir la paix et la sécurité internationales et à parvenir au développement durable dans tous les champs», a souligné le président dans son discours en langue arabe. «Nous espérons que ce sera une forte incitation à faire progresser les relations arabo-chinoises vers des horizons plus larges d’une manière qui sert à l’intérêt commun des deux parties», a-t-il ajouté, remerciant le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, pour «la bonne organisation des travaux de ce sommet, dont nous attendons avec confiance l’avancée des relations arabo-chinoises vers des horizons plus larges de prospérité et de progrès».



Le chef de l’Etat a «salué l’esprit d’amitié et la volonté de travailler main dans la main pour construire la société arabo-chinoise que nous voulons pour un avenir commun prospère». Azali Assoumani a mis l’occasion à profit devant ses homologues pour raviver le Plan Comores Emergent (Pce). «Je voudrais donc lancer un appel à tous, dans le cadre de ce sommet sino-arabe, pour nous aider à mettre en œuvre les projets et recommandations de cette réunion de haut niveau concernant le suivi du plan d’action du programme de développement», a-t-il souligné.

À l’issue des échanges avec le prince héritier, la délégation dirigée par le chef de l’Etat, selon la page officielle de Beit-Salam, a demandé et obtenu le soutien de l’Arabie Saoudite pour un plan de redressement de la Société comorienne des hydrocarbures (Sch) mais aussi des programmes d’investissements dans plusieurs secteurs.