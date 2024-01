Selon Msaidié, le militaire a eu raison de tirer sur Mouslim

C’est une déclaration qui risque de coûter cher au porte-parole du gouvernement Houmedi Msaidié. Dans une conférence de presse tenue ce matin et publiée sur les réseaux, le porte-parole du gouvernement Houmedi Msaidié a encouragé l’utilisation des balles réelles contre le individus qui manifesteront des mécontentements politiques dans les domiciles des autorités : » le garde-corps du ministre Kamal Soefo a eu raison de tirer sur ces jeunes. Ils ont forcé l’entrée domicile de kamal, vous vouliez qu’il fasse quoi ? Il a eu raison de tirer « , a t-il insisté avant de mettre en garde toute personne qui souhaitera l’attaquer : » moi aussi j’ai un garde-corps et il tirera avec des balles réelles à toute personne qui rentrera dans mon domicile « , Houmedi Msaidié.

Rappelons que depuis le début des émeutes, Houmedi Msaidié circule avec une ambulance et réside dans différents hôtels de la Grande comores.