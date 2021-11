Sécurité maritime : Le garde-côte interpelle 6 personnes de nationalités différentes

6 personnes avec 4 vedettes ont été arrêtées mardi dernier par le garde-côte comorien. Il s’agit des seychellois et mozambicains parlant l’anglais et un peu de l’espagnol. Au cours des interrogatoires, leurs versions sont différentes, selon notre source.

Rien n’est encore clair concernant le port d’appareillage et le port d’attache, selon notre source. Le garde-côte comorien dispose une unité de surveillance maritime et de secours. « Évidemment nos équipes ont intercepté ces personnes et l’ont secourues jusqu’ici. Nous avons recueilli les premières informations, notamment l’enregistrement de leurs identités et les noms des bateaux ainsi que les numéros d’immatriculation », confie notre source.

La version de ces personnes n’est pas claire, dit-il. « Je pense que ces personnes ne disent pas la vérité. D’ailleurs, ils n’ont pas une seule version », souligne-t-elle. Les suspens planent au sujet de leurs identités. Aucune certitude sur leurs identités. « En tout cas, l’enquête révèlera tous et donnera beaucoup plus des éclaircissements sur cette affaire. En attendant la fin de l’enquête, nous ne pouvons pas en dire plus », indique notre source.

Et d’ajouter que « nous ne sont pas surs de là où ils ont largué la marre et là où ils voulaient aller. C’est en cette raison que je me réserve de toutes informations de plus à ce sujet pour ne pas compromettre le bon déroulement de l’enquête ». Dans le bateau, l’on observe des bidons jaunes et leurs objets respectifs. Les raisons de ces seychellois et mozambicains sur les eaux comoriennes restent méconnues. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.

Kamal Saïd Abdou / al fajr