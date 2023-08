Scandale: Le ministre de la justice a un faux diplôme et l’ancien gouverneur un faux doctorat

Une enquête minutieuse menée par une commission d’enseignants de la Fonction publique a récemment exposé un scandale choquant qui secoue les hautes sphères du gouvernement comorien. Le ministre de la Justice, Djae Ahamada Chanfi, ainsi que l’ancien gouverneur de Ngazidja, Hassani Hamadi, ont été pris dans une affaire de triche et de tromperie, avec des allégations de détention de faux diplômes.

Selon les résultats accablants de l’enquête, le ministre de la Justice comorienne aurait présenté un diplôme de Master II contrefait. Un diplôme qui aurait servi de base à sa carrière politique et à sa nomination à un poste aussi crucial. D’un autre côté, l’ancien gouverneur de Ngazidja, actuellement en exil politique en France, n’a pas échappé aux accusations. La commission d’enseignants révèle qu’il aurait également prétendu détenir un doctorat qui s’avère être faux.

Cette révélation a eu l’effet d’une bombe au sein de la société comorienne. Ces individus occupaient des positions de confiance au sein de l’administration, décidant du sort de nombreux citoyens. La triche et la tromperie dans le domaine de l’éducation sont non seulement une trahison envers les valeurs fondamentales de l’intégrité et de l’honnêteté, mais elles sapent également la confiance du peuple envers ses dirigeants.

Le journaliste Oubeid Mchangama est à l’origine de la mise en lumière de cette affaire scandaleuse. Sa détermination à exposer la vérité a permis de faire éclater au grand jour ce qui pourrait bien être l’un des plus grands scandales de triche d’hommes politiques aux Comores.

Les conséquences de cette affaire dépassent largement les individus impliqués. Le pays tout entier est affecté, en particulier la jeunesse qui aspire à des exemples positifs et inspirants. Les actions de ces hauts responsables envoient un message désastreux aux générations montantes, remettant en question la valeur de l’éducation et l’intégrité personnelle.

Le ministre de la justice n’a pas réagi pour le moment.

Soibah Said