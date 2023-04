Scandale aux Comores: Nazra, cerveau d’une fraude financière de 4 milliards

Un énorme scandale financier vient de secouer les Comores. Nazra Said Hassani, une comorienne adepte de la pyramide de Ponzi, a été arrêtée avec son mari et leur enfant après avoir quitté le pays avec une somme importante en leur possession. Actuellement, elle est détenue par Interpol à Addis Abeba, en attente d’être rapatriée à Moroni ce mardi.

Cette affaire est d’une ampleur considérable : une première plainte déposée s’élève à 116 millions de francs comoriens, mais les révélations laissent penser que ce scandale pourrait atteindre des proportions bien plus importantes. Nazra émettait de faux chèques, et la banque BCC avait déjà tiré la sonnette d’alarme. Mais elle est également membre du conseil d’administration de Meck-Moroni, une position qui lui a permis de monter cette arnaque depuis plusieurs années.

Cependant, ce qui est le plus inquiétant dans cette affaire, c’est la défaillance du système de sécurité intérieure des Comores. Nazra et son mari auraient pris un vol sous de faux noms, ce qui soulève des questions sur la sécurité aéroportuaire des Comores. Comment ont-ils pu passer les contrôles avec de faux papiers pour se rendre dans un pays étranger ? Cette situation met en évidence une défaillance du système de sécurité, notamment du système biométrique qui n’a pas détecté Nazra. Les autorités compétentes doivent rendre des comptes sur cette situation.

L’implication de plusieurs hauts cadres de l’administration dans cette affaire risque d’éclabousser la classe politique et les cadres de grandes sociétés. Avec une possible détournement de fonds de plus de 4 milliards, cette affaire risque d’avoir des conséquences importantes sur l’économie du pays.

Le peuple des Comores a le droit de connaître la vérité sur cette affaire. Les autorités compétentes doivent prendre des mesures immédiates pour renforcer la sécurité intérieure et empêcher de tels scandales financiers de se reproduire. Il est temps que la transparence et la responsabilité soient de mise dans la gestion de l’argent public. Les citoyens comoriens méritent mieux que cela.

Soibah Said, journaliste de comoresinfos