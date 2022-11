Le Youtubeur, influenceur Djibril a annoncé que le corps d’une maman comorienne morte à l’hôpital en Turquie est bloqué à l’hôpital et ne pourra pas être restitué à la famille pour l’enterrement sans le paiement de 20 000 euros. Le Youtubeur n’a pas précisé le village ou la ville de la femme décédée. Il a lancé un appel à être contacté.

Please follow and like us: