Samedi 15 juin, les bienfaits du Jour d’Arafat en Islam : Un Rappel de Mohamed Oussein

Aux Comores, où l’Islam occupe une place centrale dans la vie quotidienne et les traditions culturelles, le jour d’Arafat revêt une signification particulière. C’est une journée de miséricorde, de pardon et d’élévation spirituelle, incitant les musulmans à multiplier les actes de dévotion et les invocations.

Mohamed Oussein Dahalani, chercheur en Master 2 de Droit islamique et Hatub dans les Mosquées de Vendredi de Moroni, nous rappelle l’importance et les bienfaits de ce jour.

Le samedi 15 juin 2024 correspondra au jour d’Arafat de l’année 1445 de l’Hégire. Mohamed Oussein explique que le jour d’Arafat se situe dans le cadre des dix premiers jours bénis de Dhoul-Hidja. C’est un moment de pardon des péchés, d’acceptation des invocations et de fierté divine. En effet, Allah dit dans le Coran : « Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J’agrée l’Islam comme religion pour vous » (Coran 5:3). Ce jour marque l’achèvement de la religion islamique et l’accomplissement de la grâce divine.

Le Prophète Mohammed (PSL) a également souligné l’importance de ce jour en disant : « Il n’est pas de jour où Allah affranchit autant de Ses créatures du feu de l’Enfer que le jour de ‘Arafat » (Mouslim). Mohamed Oussein précise qu’il est aussi recommandé de jeûner ce jour-là pour expier les péchés de l’année précédente et de l’année en cours, sauf pour les pèlerins en Hajj.

En somme, Mohamed Oussein nous rappelle que le jour d’Arafat est une occasion unique pour les musulmans de renforcer leur foi et de chercher la miséricorde divine, dans un contexte où la religion joue un rôle crucial dans la société comorienne.

Saïd Hassan Oumouri