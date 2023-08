Said Ali Ibouroi soulève des inquiétudes sur l’intégrité des élections aux Comores.

Dans une récente déclaration sur sa page Facebook officielle, Said Ali Ibouroi, candidat annoncé à la présidentielle de 2024 aux Comores, a exprimé ses préoccupations concernant la nomination par le ministère de l’Intérieur de trois directeurs régionaux des élections. Ibouroi questionne la légalité de ces nominations, soulignant que le Code électoral comorien prévoit des « institutions électorales territorialement déconcentrées », mais ne mentionne nulle part un poste de directeur régional. Il demande donc une clarification juridique pour valider ces nominations.

De plus, Ibouroi s’interroge sur le timing de ces nominations, sept mois seulement avant les élections présidentielle et des gouverneurs. Il souligne que le scepticisme de l’opposition et des observateurs politiques est justifié, car le processus électoral doit être transparent et exempt de toute perception de manipulation politique.

Ibouroi salue les efforts de figures politiques telles que Me Fahmi Said Ibrahim et Latuf Abdou, qui remettent en question ces nominations et cherchent des voies légales pour protéger l’intégrité des élections.

En conclusion, Ibouroi appelle le ministère de l’Intérieur à reconsidérer ces nominations et à garantir que tout changement dans le processus électoral soit transparent, légal et dans l’intérêt du peuple comorien. Il rappelle que la démocratie est un trésor précieux qu’il est de notre devoir collectif de protéger.

Saïd Hassan oumouri