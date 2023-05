Saïd Ali Ibouroi, alias John Baloz, annonce sa candidature aux élections présidentielles de 2024

Le militant engagé et journaliste Saïd Ali Ibouroi, également connu sous le pseudonyme de John Baloz, a récemment surpris ses compatriotes en annonçant sa candidature aux élections présidentielles de 2024. Bien qu’âgé de moins de 40 ans, Saïd Ali Ibouroi prévoit de faire cette annonce officielle lors d’une conférence de presse prévue le 6 mai 2023 à Anjouan.

Saïd Ali Ibouroi est un militant de longue date au sein du plus grand parti des Comores, le Parti Juwa . Son leader, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, est actuellement emprisonné par le régime en place. John Baloz, comme il est plus communément connu, jouit d’une grande popularité sur les réseaux sociaux, notamment en raison de son tempérament passionné et de son franc-parler lorsqu’il analyse la situation politique comorienne.

Cette annonce de candidature à la présidence constitue une étape majeure pour ce jeune activiste, qui entend ainsi porter les valeurs de son leader Ahmed Mohamed Abdallah Sambi emprisonné. Les Comoriens suivront avec intérêt l’évolution de cette candidature et l’impact qu’elle pourrait avoir sur le paysage politique national en vue des élections de 2024.

ANTUF chaharane