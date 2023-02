Rohff soutient Vincent Cassel sur la masculinité

Le rappeur franco-comorien Rohff a soutenu les récents propos de Vincent Cassel sur la masculinité. Cassel, a déclaré dans une interview avec The Guardian que les hommes devraient être plus vulnérables et que l’obsession de la société pour les rôles de genre rigides est préjudiciable aux deux sexes. Rohff a pris la parole sur Twitter pour saluer les remarques de Cassel, convenant qu’il y a une tentative délibérée de diaboliser la masculinité traditionnelle. Il a également exprimé de la sympathie pour les femmes qui ressentent le besoin d’adopter des traits masculins en raison d’un manque d’hommes qui incarnent ces caractéristiques.

Cependant, tout le monde n’a pas été favorable aux commentaires de Rohff. Certains l’ont critiqué pour ne pas avoir pris position plus tôt dans sa carrière, tandis que d’autres l’ont accusé de perpétuer l’homophobie et le sexisme. Quoi qu’il en soit, il est clair que le débat sur la masculinité reste un sujet très controversé dans la société française.

