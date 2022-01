Rohff et Alonzo demandent des comptes à Eto’o après l’élimination des Comores

L’équipe nationale des Comores a disputé les huitièmes de finales de la Coupe d’Afrique des Nations face au Cameroun avec plusieurs contraintes et désavantages. Suite à leur élimination cauchemardesque, des rappeurs Français ont exigé des comptes de Samuel Eto’o.

Dans un contexte cauchemardesque, la 132e nation Fifa a offert une superbe résistance au Cameroun, hier, en 8e de finale de la CAN 2022 (2-1). Malgré une arrivée tardive au stade, en raison des embouteillages et d’une escorte minimaliste (avec des joueurs obligés de se strapper dans le bus), un effectif décimé et un joueur de champ dans les buts (Chaker Alhadur), les Comoriens ont livré une énorme prestation à Yaoundé mais n’ont pas pu arracher leur ticket de qualifications. Suite à cette défaite les joueurs et certains dirigeants ont pointé du doigt le « favoritisme » du corps arbitral au profit des camerounais, mais également les règles inédites pour ce match. Le président de la Fédération camerounaise (Fecafoot), Samuel Eto’o est dans l’œil du cyclone. Et forcément, certains rappeurs Français d’origine Comorienne n’ont pas digéré cette élimination et l’ont fait savoir sur les réseaux sociaux.

