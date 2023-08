RFI met en lumière Nour El Fath Azali, le fils du président des Comores

Dans un article récent, RFI dresse un portrait élogieux de Nour El Fath Azali, le fils du président des Comores et conseiller privé du chef de l’État depuis 2019. Selon RFI, Azali, âgé de 39 ans, s’impose de plus en plus comme une figure incontournable de la politique comorienne, au point que l’opinion publique locale commence à envisager un avenir présidentiel pour lui.

RFI souligne le parcours international de Nour El Fath Azali, expert en finances et en nouvelles technologies, qui a travaillé aux États-Unis avant de rejoindre la Exim Bank aux Comores. Titulaire d’un MBA en finances internationales de l’Université Brandeis, il est décrit comme un homme passionné de basket et père de trois enfants.

L’article de RFI met en avant son rôle de chef de la logistique durant la campagne présidentielle de 2019 et son poste actuel de conseiller privé du chef de l’État. Ce rôle lui confère une influence grandissante, bien que cela suscite des critiques, notamment sur la blogosphère comorienne.

RFI rapporte également les efforts de Nour El Fath Azali pour le développement économique des Comores. Il est décrit comme un acteur clé dans les efforts pour attirer les investisseurs étrangers, développer les télécommunications et promouvoir la jeunesse comorienne.

Malgré son ascension, Azali reste modeste quant à ses ambitions politiques. Alors que son nom est cité parmi ceux qui pourraient diriger le parti présidentiel, il affirme à RFI ne pas y penser. En ce qui concerne les élections à venir, il assure ne pas être candidat, mais ajoute que « ce n’est pas à moi de décider ».

Enfin, RFI pour paraître un peu critique après une description élogieux qui peut interroger mentionne que Nour El Fath Azali est cité dans l’affaire des Pandora Papers, un vaste scandale d’évasion fiscale. Toutefois, il rétorque que la loi comorienne ne lui interdit pas la création de société offshore.

ANTUF Chaharane