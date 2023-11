Révolution médicale aux Comores : Espoir d’avoir un bébé pour les couples stériles

La stérilité du couple est un problème profondément personnel et souvent un fardeau émotionnel pour de nombreuses personnes. À Anjouan, comme dans les autres îles des Comores, ce problème sanitaire et conjugal a poussé le Dr Saïd Ali Abdoulkader, un gynécologue obstétrique diplômé de la faculté de médecine de Dakar, à mettre en place une solution audacieuse : la fécondation in vitro (FIV).

Ce médecin visionnaire a décidé de s’installer à Anjouan pour offrir une lueur d’espoir aux couples qui se battent pour fonder une famille, qu’il s’agisse de problèmes liés à la femme, comme des trompes bouchées ou des problèmes d’ovulation, ou à l’homme, avec des spermatozoïdes en faible quantité ou peu mobile.

La fécondation in vitro (FIV) est une technique de procréation médicale avancée qui permet la fécondation de l’ovocyte par le spermatozoïde en laboratoire. Le Dr Saïd Ali Abdoulkader réalise cette procédure à l’hôpital polyclinique spécialisée médicale, chirurgicale et FIV, située à Mutsamudu, Anjouan. Cette procédure offre un nouvel espoir aux couples stériles aux Comores en utilisant des méthodes médicales de pointe.

Dans un entretien téléphonique, le Dr Abdoulkader a expliqué en détail le processus de fécondation in vitro. Après la collecte des ovocytes et des spermatozoïdes, le spermatozoïde est injecté dans l’ovocyte, formant ainsi un embryon. Après trois jours, l’embryon est transféré dans l’utérus de la femme. Bien que cette procédure puisse être coûteuse, avec un coût estimé à 3 500 000 kmf, le taux de réussite varie de 30 à 90 % en fonction de plusieurs critères.

Le Dr Abdoulkader a souligné que bien que la médecine puisse jouer un rôle crucial dans le processus de FIV, une part importante du résultat final dépend de la volonté d’Allah le tout puissant. « Le suivi est assuré par une sage-femme ou par le gynécologue en personne, mais la suite est réservée à Dieu, qui décide de tout », a-t-il expliqué.

Pour confirmer la faisabilité de la fécondation in vitro, dix couples ont déjà commencé le processus sous la supervision du Dr Abdoulkader. Cette initiative a débuté en octobre 2023, et si tout se déroule comme prévu, les couples pourraient accueillir un nouveau-né dans neuf mois.

Pour garantir la réussite de ce projet ambitieux, le Dr Abdoulkader est entouré d’une équipe compétente composée de 15 professionnels de la santé, notamment des sages-femmes, des anesthésistes, des infirmiers, des kinésithérapeutes, des pédiatres et des techniciens de laboratoire.

L’initiative du Dr Saïd Ali Abdoulkader apporte de l’espoir aux couples stériles aux Comores, en offrant une option médicale avancée pour réaliser leur rêve de devenir parents. C’est une première également aux Comores.

Misbah Said