Réunion technique relative aux revues 2020-2021 et à la programmation 2022

Le Gouvernement, par le biais du Commissariat Général, avec l’ensemble des partenaires au développement s’appuie sur des groupes de travail par pilier des ODD (Peuple, Prospérité, Planète, Paix avec le P- Partenariat en Transversal) pour organiser les revues sectorielles des deux années 2020 et 2021 ainsi que la programmation de 2022.

Ainsi, mercredi 10 novembre 2021, le responsable suivi-évaluation du PCE au Commissariat général au plan, Omar Ibn Abdillah accompagné d’Ibrahim Ali Soilihi (Chef de service PIP), de Mohamed Said (Consultant PIP), de Sameera Youssouf (Cheffe de service population et développement) et de Najwa Hissami Eddine (Cheffe de service politiques stratégiques) a rendu visite aux techniciens du Système des Nations Unies pour une séance de travail.



Des échanges qui ont porté sur les canevas, les matrices et surtout la prise en compte de tous les indicateurs nécessaires à chaque partie prenante. Le défi nouveau étant que l’exercice proposé cette année est de réaliser des revues 2020 et 2021 et la programmation 2022 communes, comprenant tous les partenaires techniques et financiers.

La réunion a été présidée par la représentante de l’UNFPA, Mme Boni Ouattara Edith.