Réunion sur le Plan Opérationnel d’intervention contre la Covid 19 au ministère

Ce jour de 07 juin 2021, à 09h30 du matin, a la salle de conférence du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, Chargé de la Diaspora, le Secrétaire d’État chargé de la Coopération Internationale auprès du Ministre des Affaires Étrangères, son Excellence Monsieur Docteur Takiddine Youssouf a convié le Corps Diplomatique accrédité en Union des Comores à une réunion de haut niveau à laquelle avaient pris part des membres du Comité Interministériel, chargé de la lutte contre la propagation rapide de la Covid 19.

La Réunion avait porté sur la présentation du Plan Opérationnel d’intervention contre la Covid 19. Un représentant du comité scientifique et de l’organe interministériel mis en place à cet effet avait présenté succintement le tenant et l’aboutissant de la chose à l’assistance.

Progressivement, la parole a été donnée à l’assistance et un débat fructueux s’est il réalisé, à l’issue dulquel ont été faites les recommandations suivantes :

la mise à jour dudit Document (l’actualisation du plan stratégique en vigueur et toutes les activités y afférentes) et sa mise à la disposition des partenaires bi et multilatéraux des Comores.

le renforcement des mesures barrières

l’accentuation de la couverture vaccinale

l’amelioration du système de communication,

le Renforcement de la sécurité au niveau des portes d’entrée, telles que port, aéroport, le contrôle des frontières maritimes et aériennes,

l’utilité d’asseoir un cadre de mécanismes rassurant de Coordination, de Suivi et Evaluation, pour beaucoup plus de lisibilité, de transparence et de traçabilité portant sur la mobilisation et la gestion des financements destinés à contenir cette pandémie de Covid 19,

la nécessité de redoubler les initiatives de surveillance et de vigilance sur toute l’étendue du territoire national, afin que nous ne soyons pas surpris du troisième Variant, au moment où d’autres pays du monde feront face à un quatrième.

le fusionnement des deux documents dont l’un porte sur l’aspect typiquement et techniquement sanitaire, l’autre sur le volet socio – économique en un seul .

En procédant à la fermeture de la séance, respectivement, le Secrétaire d’Etat à la Coopération et le Secrétaire Général du MAECID, Monsieur Said Maoulana Mohamed ont tenu, chacun à son tour, à adresser un chapitre de remerciement à l’endroit des partenaires pour leur soutien actif et multiforme, très Constant, en faveur de l’État Comorien à faire face à cette crise sanitaire.

Aussi, le Secrétaire d’État a tenu à rappeler le rythme très rapide avec lequel le Chef de l’État, Son excellence Monsieur #AZALI_ASSOUMANI, a traité les affaires, en procédant à rendre public le Décret portant Haut Conseil de l’État de politique gouvernementale de lutte contre la Covid 19, dont il a lui même en personne pris l’engagement de présider.

Ministère des affaires étrangères