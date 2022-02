Réunion interrompue par la Gendarmerie : Affirmation de la détermination citoyenne des opposants

Malgré les menaces et des dizaines d’opposants politiques et de militants des droits humains qui croupissent en prison, femmes et hommes se sont rendus, se sont rendus au grand jour, à la réunion appelée par l’union de l’opposition anjouanaise. Ils étaient armés de leur seule détermination citoyenne à vivre en paix dans un pays de droit.

La gendarmerie est allée écraser le droit de réunion. Et c’était dans un lieu privé !!

Des réunions de tout genre dans des lieux privés se tiennent quotidiennement dans les 2 autres îles de la pertie independante de l’archipel.

Peut être parce que l’état voulait éviter des images violentes le jour de l’arrivée du Président Sénégalais, les gendarmes n’ont pas brutalisé comme c’est généralement le cas, les participants.

Cette démonstration résolue et pacifique de femmes et d’hommes, munis de leur volonté de justice, prêts à se confronter à l’arbitraire en n’exposant au grand jour que leurs convictions et leur dignité, est un grand pas dans la lutte pour l’émancipation politique et l’état de droit.

Comme nous l’ont montré les Gandhi, Martin Luther King, Mandela et d’autres la lutte continue de masse non violente est l’arme absolue contre le despotisme.

L’expulsion de ces citoyens de leur lieu de réunion, au mépris des lois, n’est pas une défaite. De par leur action les participants ont exposé les mensonges du pouvoir sur leur adhésion à la démocratie et à la paix civile.

Ils ont tracé un profond sillon dans la mobilisation non violente contre l’absolutisme.

L’histoire retiendra que le jour des tam-tams à Macky Sall, des citoyens non endimanchés ont clamé, sans peur, de leur seule voix, leur volonté de vivre en femmes et hommes libres et de voir les dirigeants respecter les lois et la constitution librement votées par le peuple. On ne change pas la tournante par des subterfuges et les emprisonnements.

Avec l’implication déterminée et pacifique du citoyen lambda, il est maintenant permis d’espérer pour l’état de droit.

MSAM

Video : Opinion Libre Comores

