Réunion entre le Ministre Dhoihir Dhoulkamal et l’Ambassadeur He Yanjun

Le Ministre Dhoihir Dhoulkamal a reçu, ce 24 août 2022, en visite de travail, l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine, SEM. He Yanjun.

Autour de leur discussion, les deux parties ont abordé des sujets d’intérêt commun. Dans son intervention, le Ministre Dhoihir Dhoulkamal est revenu sur les efforts déployés par la République Populaire de Chine pour accompagner l’Union des Comores dans la réalisation de son Plan Comores Émergent (PCE) et a rappelé que les projets engagés par la partie chinoise sont à la fois d’impact social et économique et que leur réalisation serait d’une grande envergure pour les deux parties liées par des liens d’amitié de longues dates.

Dans sa réponse, l’ambassadeur de la République Populaire de Chine, SEM. He Yajun a parlé de projets de nécessité pour la partie comorienne et qu’actuellement, les discussions entre la Chine et les Comores vont bon train.

Plusieurs projets de grande nécessité ont été présentés, sont en étude et seront mis sur pied dans les plus brefs délais.

Service de Communication