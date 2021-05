Retrouvé mort aux Comores, le corps du Mauricien Danel Rock rapatrié aujourd’hui…une autopsie aura lieu

L’homme de 42 ans a été retrouvé mort dans son appartement à Anjouan le 4 avril dernier. Vincent Pascal Danel Rock travaillait comme directeur technique dans un garage à Mutsamudu, la capitale d’Anjouan, depuis 2009. Son corps est rapatrié ce vendredi 21 mai. Le retard pris pour le rapatriement est du fait des fermetures des frontières décidés par plusieurs pays pour lutter contre la propagation du coronavirus. Son épouse qui soutient que Danel Rock a toujours joui d’une excellente santé et était en bons termes avec tout le monde saisit les autorités mauriciennes pour qu’une autopsie soit pratiquée afin de déterminer la cause exacte du décès. L’examen aura lieu ce week-end. Après le décès, sa femme Marie-Ange Rock avait fait un témoignage aux médias de son pays :



« Je lui ai parlé samedi, il me disait qu’il avait des douleurs au niveau de l’estomac. Le dimanche de pacques nous avions un rendez-vous téléphonique le matin, c’est finalement dans l’après-midi, que j’ai reçu un appel de son téléphone. C’était son ami qui m’a appelé pour m’annoncer que mon mari est décédé. L’acte de décès stipule qu’il est mort de cause naturelle. Les autorités m’ont expliqué qu’il faudra que j’attende la fin du confinement pour pourvoir rapatrié le corps de mon mari. J’ai deux enfants dont l’un prend part aux examens de la PSAC, ils ne voulaient pas aller à l’examen aujourd’hui, c’est difficile je ne sais plus comment faire ».