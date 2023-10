Retour aux Comores : Jeunes comoriens investissent dans leur pays natal

Mayotte Premier a récemment rencontré Katwina Said et Asna Said Allaoui, deux figures emblématiques parmi les jeunes comoriens de la diaspora qui sont retournés aux Comores pour investir. Katwina, une décoratrice d’intérieur passionnée, dirige sa propre entreprise, KMI, et aspire à transformer les espaces résidentiels et commerciaux malgré les défis locaux. L’un des principaux obstacles est le manque de personnel qualifié, exacerbé par des problèmes structurels tels que l’approvisionnement en électricité et en eau.

En 2023, selon la Chambre de Commerce, 60 entreprises ont été créées par des jeunes de la diaspora comme Katwina. Cependant, les problèmes d’infrastructure, notamment en matière d’eau et d’électricité, menacent la durabilité de ces initiatives entrepreneuriales.

D’autre part, Asna Said Allaoui vise à révolutionner les habitudes alimentaires locales. Elle a investi 180 000 euros dans une entreprise agroalimentaire, introduisant des jus, confitures, sirops et piments dans l’alimentation de ses compatriotes. Toutefois, les défis d’infrastructure, en particulier l’accès à l’électricité et à l’eau, entravent également son entreprise.

Le président de la Chambre de Commerce des Comores souligne que ces problèmes d’infrastructure sont des obstacles majeurs que ces jeunes entrepreneurs doivent surmonter. De plus, la lenteur administrative, malgré les réformes prônées par les autorités, rend l’obtention de documents essentiels une tâche ardue, entravant ainsi le climat des affaires aux Comores.

ANTUF Chaharane