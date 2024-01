Rescalade des violences à Anjouan suite à la réélection d’Azali Assoumani

Ce soir à Anjouan, la situation a pris une tournure dramatique. Un cortège de partisans du candidat réélu, Azali Assoumani, célébrait la victoire de leur parti, la mouvance présidentielle, lorsque la situation a dégénéré. Alors que le cortège traversait la ville de Ouani, il a été violemment pris pour cible par des résidents locaux. Des affrontements ont éclaté, entraînant de nombreux blessés.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des scènes chaotiques avec des blessés graves, témoignant de l’intensité de la confrontation. Ces violences surviennent dans un contexte déjà tendu, suite aux incidents qui ont émaillé la grande île de Comores après l’annonce des résultats provisoires des élections. Bien que la cour suprême ait annoncé les résultats définitifs sans incident majeur, la reprise des violences à Anjouan, une région qui était restée calme jusqu’à présent, marque un regain d’instabilité dans la région.

Les autorités et les acteurs politiques sont désormais confrontés à un défi majeur : restaurer la paix et la stabilité dans un archipel déjà fragilisé par des divisions politiques profondes. Cette escalade de violence à Anjouan soulève des questions sur la capacité du gouvernement à maintenir l’ordre et à apaiser les tensions dans un contexte post-électoral hautement volatile.

ANTUF Chaharane