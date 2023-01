Réouverture du consulat français à Anjouan

Consulat de France à Anjouan

Le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération internationale, SEM Dhoihir Dhoulkamal a pris part, ce jeudi 6 janvier, aux côtés de l’Ambassadeur de France, SEM Sylvain Riquier, et du Gouverneur Anissi Chamsidine, à la réouverture de l’Antenne consulaire de l’Ambassade de France à Anjouan.

Cette réouverture permettra aux habitants de l’île d’Anjouan de faire leur dépôt de demande de visa sur place. Des équipes de l’Ambassade de France seront régulièrement dépêchées sur l’île pour examiner les dossiers.

Service communication

Gouvernorat d’Anjouan – Ndzuwani

