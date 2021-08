Rentrée scolaire : Les doigts de fée d’une mère, le sourire-mannequin des enfants

Elle vient d’avoir 40 ans. Une enfance difficile de privations et d’abus, suivie d’un chemin classique pour trouver un avenir stable et digne : des années de survie au jour le jour à Mayotte pour trouver le sésame de l’entrée en France.

Dans une grande ville de province, elle élève plusieurs enfants, en plus de celui de l’adolescence, délaissé par le père, qui fait ses études supérieures aux Comoes.

Transformer les chutes de tissus, en objets utiles au quotidien, la déstresse. Elle travaille, elle crée, s’inspirant ou non de la mode, portée par l’amour de la famille. Que les enfants, elle même, paient le moins possible, psychologiquement, socialement, la rançon de la pauvreté d’une famille où la chef est une mère sans formation, affectée de pathologies chroniques.

Ce qui peut être épargné, ici, paiera des loisirs aux enfants et leur donnera le sourire.

