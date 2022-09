Rentrée scolaire 2022-2023: Des parents s’inquiètent de la hausse des prix des fournitures scolaires

“J’ai cinq enfants et j’ignore ce que je vais faire pour pourvoir acheter les cahiers de ces enfants cette année avec un misérable salaire de 75. 000 francs”, a-t-il évoqué avant d’implorer pour une augmentation des salaires à tous les agents de l’Etat pour pouvoir joindre les deux bouts.D’autres parents d’élèves ont tous eu le même refrain en les interrogeant. “On ne croit pas qu’on va pouvoir acheter tous ce qu’il faut pour nos enfants à cause de ces prix astronomiques”, a expliqué un parent d’élève rencontré devant un vendeur de fournitures scolaires.

Kaounaine Miftahou, vendeur de cahiers au Petit marché à Moroni, reconnait une hausse des prix de nombreuses fournitures. “Les prix des fournitures ont augmenté cette année. Un paquet de cahiers grand format de 192 pages coûte 6 000 francs. Il coûtait 5 000 francs comoriens il y a quelques temps. Un cahier de 200 pages est à 400 francs alors qu’il était vendu à 300 francs comoriens. Le cahier de 48 pages de petit format était à 1500 francs, maintenant 50 francs viennent d’être rajoutés. Pour la trousse de géométrie qu’on achetait avant à 1000 francs, il est à 1 250 fc”, a-t-il expliqué.Un autre vendeur ajoutera que les stylos ordinaires passent de 100 francs “à 125 francs voire 150 francs comoriens”. Mohamed Said, parent d’élève se dit surpris des prix et ne cache pas son inquiétude.

Des parents d’élèves sont de plus en plus inquiets de la flambée des prix des fournitures scolaires à une semaine de la reprise des cours comptant pour la rentrée scolaire 2022-2023. Nombreux sont ceux qui se montrent “incapables” de ne satisfaire leurs enfants à cause du coût élevé de la vie et de la montée en cascade des prix de ces fournitures.Un employé de la librairie “A la Page” sise à Mangani confirme la montée des prix des fournitures scolaires. “Actuellement, les cahiers grand format, on a juste ceux qui ont des couvertures en plastique. Un de ces cahiers coûte 1.450 francs. Pour les petits formats qui n’ont pas des couvertures en plastique, un de 200 pages coûte 700 francs alors qu’avant il était à 400 francs comoriens”, a-t-il fait savoir.

