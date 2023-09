Renforcement des relations comores-Afrique du Sud

Le ministre des Relations internationales et de la Coopération de la République d’Afrique du Sud, Dr Grace Naledi Pandor, est attendu à Moroni, la capitale des Comores, pour une visite officielle de 24 heures. Elle sera reçue par son homologue comorien, Dhahir Dzulkamal, au ministère des Affaires étrangères pour discuter des relations bilatérales, des perspectives de coopération commune, des développements régionaux et continentaux, ainsi que d’autres questions d’intérêt commun.

Selon une source officielle du ministère, après la réunion bilatérale, une cérémonie officielle sera organisée pour signer un accord-cadre pour la création d’une commission mixte entre les Comores et l’Afrique du Sud. Suite à la cérémonie de signature, les deux ministres tiendront une conférence de presse pour révéler les résultats de la visite.

Le président de la République et président de l’Union africaine, Azali Assoumani , recevra également la ministre sud-africaine au palais de Beit Salam pour discuter de la coopération bilatérale dans divers domaines et des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Cette visite marque une étape importante dans le renforcement des relations entre les Comores et l’Afrique du Sud. Elle souligne l’engagement des deux pays à travailler ensemble pour aborder les défis auxquels ils sont confrontés, tant au niveau bilatéral que régional et international. La création d’une commission mixte est un signe positif de leur volonté de renforcer la coopération et de travailler ensemble pour un avenir meilleur.

ANTUF Chaharane