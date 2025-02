Renforcement des compétences en données pour les institutions en charge des droits des femmes et des jeunes

Du 11 au 14 février 2025, une formation essentielle se tiendra pour le personnel des institutions étatiques en charge des droits des femmes et des jeunes. Organisée par Shawiri en partenariat avec la Direction de la Coopération Financière Internationale et l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques et Démographiques, cette initiative vise à améliorer les compétences en pilotage, planification, production et dissémination de données.

L’objectif est d’outiller ces institutions avec des méthodologies modernes afin d’optimiser la collecte et l’analyse des données essentielles aux politiques publiques. Une meilleure maîtrise de ces techniques permettra d’affiner les stratégies en faveur des femmes et des jeunes, en garantissant des interventions plus ciblées et efficaces. Cette formation marque ainsi une étape clé vers une prise de décision éclairée, basée sur des données fiables et actualisées.

