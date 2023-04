Renforcement de la sécurité : 200 nouveaux policiers seront recrutés et formés

La Direction générale de la Police nationale a annoncé le recrutement de 200 nouveaux agents pour améliorer la qualité des services et faire face aux défis sécuritaires. Cette mesure vise à combler les lacunes en compétences et en homogénéité des missions au sein de la police, tout en se conformant aux critères légaux.

Les responsables de la police prévoient de finaliser les modalités de recrutement prochainement. L’inspecteur général de police, Abdoul-Kader Mohamed, a souligné l’importance de préparer les agents aux futures menaces potentielles et de renforcer les missions de surveillance du territoire.

Pour être recruté, les candidats doivent être de nationalité comorienne, avoir un niveau scolaire allant de la seconde à Bac+5, être âgés de 18 à 28 ans et passer une enquête de moralité. La Direction générale souhaite étoffer les effectifs, former les agents, réorganiser les unités et refondre les structures fonctionnelles de l’institution.

Abdoul-Kader Mohamed a également souligné l’importance d’une collaboration étroite avec la gendarmerie pour maintenir un niveau de sécurité au profit de la population. La police nationale compte actuellement plus de 700 agents répartis dans cinq départements, dont la sécurité publique, le service d’immigration et la police judiciaire. L’objectif est de mettre en place une politique de proximité et d’assurer une meilleure sécurité pour tous.

Saïd hassane Oumouri