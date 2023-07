Renforcement de la coopération entre les Comores et l’ASECNA

Moroni, le samedi dernier, a été le théâtre d’un événement marquant pour les Comores et l’Agence pour la sécurité et la navigation aérienne (ASECNA). Les deux parties ont signé un protocole d’accord de siège visant à renforcer leur coopération. Cet accord revêt une importance particulière pour le statut du personnel de l’Agence travaillant aux Comores.

L’ASECNA est présente aux Comores depuis septembre 2004. Le pays accorde une grande importance à cette agence en raison de ses missions stratégiques et sensibles pour la sécurité de la navigation aérienne. La signature du protocole d’accord de siège entre les Comores et l’ASECNA samedi dernier marque une étape importante dans cette coopération. Cet accord permettra de renforcer la coopération avec les Comores, d’améliorer le statut du personnel de l’ASECNA travaillant dans le pays et de renouveler l’accord d’établissement de l’ASECNA aux Comores en lui conférant les droits et privilèges reconnus aux organisations internationales installées dans le pays.

Lors de son allocution, le directeur général de l’ASECNA, Mohamed Moussa, s’est exprimé avec satisfaction face à cet événement marquant l’adhésion des Comores à l’Agence. « Cet accord est essentiel pour établir une coopération solide avec les Comores. Sa signature témoigne de l’adhésion des Comores à l’ASECNA. Les Comores participent activement au développement de notre agence. Le gouvernement comorien soutient nos actions. Actuellement, 6000 agents opérationnels africains travaillent au sein de l’ASECNA. Cet accord incitera les jeunes à s’intéresser davantage à notre agence », a expliqué le directeur général.

De son côté, Dhoihir Dhoulkamal, ministre des Affaires étrangères, a reconnu l’importance de ce pas franchi par les Comores auprès de l’ASECNA en signant ce protocole d’accord. « Le nouveau protocole que nous signons aujourd’hui constitue une avancée majeure pour le statut du personnel de l’ASECNA et introduit des nouveautés remarquables dans la reconnaissance et l’exercice des droits dont le personnel de l’ASECNA peut bénéficier selon son statut. À cet égard, l’ASECNA joue un rôle crucial en contribuant à l’édification de notre pays », a déclaré le chef de la diplomatie comorienne.

Soibah Said