Remise officielle de 13 groupes électrogènes par les Émirats

Dans une cérémonie solennelle organisée par la direction générale de la Sonelec à la centrale de Trenani, nous avons assisté à la remise de groupes électrogènes financés par le Fonds d’Abu Dhabi.

Le Ministre Houmedi Msaidie en charge de l’énergie a parle de la stabilisation de la fourniture de l’électricité et à Ngazidja et Mohéli et prochainement à Anjouan.

Le ministre affirme que dans le prochain rassemblement de la. Cop 21, le Président peut affirmer avoir respecté ses engagements du mix énergie avec la construction de centrales photovoltaïques à Pomoni et Foumbouni. Et un projet sur l’hydroélectricité. Et enfin le ministre a terminé son intervention en disant que le Président de la République a compris que le développement de ce pays, ne se fera qu’avec l’électricité.

Puis l’Ambassadeur des Émirats Arabes Unis a pris la parole. Il a d’abord adressé les salutations de Sheikh Halifa Bin Zayed, du Prince héritier Sheikh Mohammed Bin Zayed et de Sheikh Mohamed Bin Rachid.

Il a ensuite mis en avant les relations de coopération entre nos deux pays qui sont axées sur le développement économique, sous le leadership par des sages dirigeants de nos 2 pays.

Les Comores et l’UAE partagent la même vision dans plusieurs défis du développement et nous en faisons la promotion auprès de la population émiratie.

Le Fonds d’Abu Dhabi appuie des projets Comoriens de développement sur de fermes instructions des dirigeants des Émirats. Aujourd’hui nous sommes à 125 millions de dollars d’investissements dans plusieurs projets sur l’eau, l’énergie, la santé et l’éducation.

Nous sommes ici pour la remise des centrales de Trenani et Itsambouni.

Et dans la région de Oichili, nous avons un projet de centrale photovoltaïque de 6 mégawatts qui débutera dans. les prochaines semaines. “Je suis un témoin des efforts et de l’ambition du Président Azali de faire des Comores un pays émergent. Et je reste confiant, quant à sa réussite” à dit l’Ambassadeur des Émirats arabes unis.

Pour sa part le Président Azali a parlé d’un moment fort de la coopération entre nos 2 pays, au sujet des 2 centrales thermiques de Trenani et Itsambouni. Je me réjouis de cette coopération et je remercie les Émirats Arabes Unis pour leur contribution dans la lutte contre le covid 19 et la construction prochaine d’une nouvelle centrale photovoltaïque.

“Rendons grâce à Allah de ses bienfaits et ce qui se réalise dans notre pays. Et j’appelle les comoriens à lutter contre le déboisement et nous permettre de rentrer dans le mix énergies sans difficultés.

Nous avons de grandes opportunités comme le pétrole, la pêche, ou encore le tourisme. Mais cela exige un engagement de chacun des comoriens.

Bientôt commencera le chantier de la route Mutsa-Sima, mais c’est pour tous les comoriens et pas seulement ceux qui ont voté pour moi, a conclu le Président de la République.