Récolte record de maïs à Mohéli pour lutter contre la famine et le changement climatique

Mohéli, Comores – Dans le cadre de son projet BRECOMA (Building Résilience to Enhanse food, incomes and nutrition security in the Comoros and Madagascar), l’Union européenne en partenariat avec le ministère de l’agriculture et de l’environnement a initié une expérience de récolte de maïs dans la commune de Moimbassa, plus précisément dans le village de Ntakoudja. Cette initiative vise à lutter contre l’insuffisance alimentaire, tout en expérimentant la variété de maïs la plus adaptée au changement climatique dans la région.

Le groupement agricole de Ntakoudja, en collaboration avec l’Institut national pour la recherche de l’agriculture, pêche et environnement (INRAP), a procédé la semaine dernière à la récolte de plus d’une tonne de maïs de deux variétés différentes sur un terrain de 3 ha. Il s’agit d’une variété hybride M2206 et d’autre M2226. Les premiers résultats sont très satisfaisants selon les responsables. La même activité est également prévue à Mibani dans la région de Djando.

Le directeur régional de l’INRAP, Mohadji Nourdine, explique que le projet BRECOMA travaille sur le maïs riche en vitamines, le manioc jaune, le riz, patates douces à chair orange et légumes. Cette variété de maïs a été génétiquement modifiée pour contenir des niveaux plus élevés de vitamines et de minéraux essentiels, tels que le fer et le zinc. Cette variété a le potentiel d’améliorer considérablement la santé des personnes qui dépendent largement de ce produit alimentaire.

Les résultats attendus de cette expérience sont de lutter contre la famine tout en garantissant une meilleure sécurité alimentaire dans le pays. Il s’agit de la première expérience agricole effectuée par l’INRAP à Mohéli. Cette même expérience est également menée à Mibani dans la région de Djando où le groupement agricole des femmes de ce centre agricole a bénéficié d’un échantillon de trois variétés de maïs pour les mêmes objectifs. Dans ce Centre Régional de Développement de l’Elevage (CRDE) de Mibani, la récolte de maïs s’effectuera dans les prochains jours.

L’INRAP, qui a pour missions d’inspection et de contrôle des denrées alimentaires qui entrent dans le pays, s’est engagé pour la première fois dans l’agriculture en faisant des études sur la variété de maïs qui sera propice dans nos sols. Cette initiative est une excellente nouvelle pour les agriculteurs de la région qui pourront bénéficier de ces nouvelles connaissances pour améliorer leur production.



Soibah Said, journaliste Comoresinfos.