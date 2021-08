Rassemblement Pour la Paix à Ikoni, Les Mabedja l’Ont Tenu

Ils étaient des centaines à s’être rendus à Ikoni, place Bishioni, pour manifester pour les droits démocratiques notamment la liberté d’expression et le droit de manifester.

Les menaces et les mesures d’interdiction de manifester ont transformé le rassemblement en manifestation contre Azali. Les citoyens, principalement des jeunes et des femmes, ont fait fi des intimidations et des manipulations et se sont rendus à Ikoni . Toutes les régions étaient représentées, avec la présence remarquée des jeunes de Mkazi et de Ntsudjini. Côté opposition, il y avait Razida du Front Commun des Forces Vives contre la Dictature, et Youssouf Boina de Mkazi.

La ferveur était aussi du côté des internautes qui suivaient la manifestation sur les réseaux sociaux. La page FcbkFM a totalisé plus de 20 000 vues en moins d’une heure. En cumulant le nombre de vues des pages qui ont transmis la manifestation en direct, on est à plus de 50000 vues en moins de 2h.

On peut dire que les Mabedja ont réussi leur pari, manifester pacifiquement par un meeting sur une place publique historique et prouver que pour leurs droits constitutionnels, il existe des citoyens qui ne reculent pas face aux mesures et à la brutalité illégale du pouvoir.

5 Mabedja sont venus en porte-flambeaux, éclaireurs des chemins de la liberté. 2 ont été arrêtés, mais cela n’a pas ébranlé la volonté de ces jeunes. Les jeunes qui les ont suivi ont soif de changement. Ils veulent être des citoyens libres. Ils veulent la liberté qui permet de lutter pour une vie meilleure.



Depuis ce matin la police et les gendarmes avaient installé des barrages filtrant aux entrées principales d’Ikoni. Mais ils n’ont pu rien faire.

Certains y sont allés à pied, par la mer ou ont emprunté d’autres accès non contrôlés. D’autres s’y sont rendus la veille. Dans tous les cas, à l’heure du RDV, ils étaient présents, des hommes et surtout des femmes et des jeunes, qui sur cette place de Bishioni face au Djabal, ont crié leur ras le bol, leur soif de liberté et leur droit à une vie décente.

C’est fait, ont-ils scandé à la fin du meeting qui a tenu en haleine des centaines de milliers de Comoriens aux Comores et partout dans le monde.

C’est fait! Une phrase qui sonne comme le début d’un nouveau départ.

C’est fait ! Des centaines de Comoriens, peut être des milliers, ont vaincu leur peur.

Face à l’arrivée de la gendarmerie, les manifestants ont résisté avec le strict nécessaire de moyens pour les repousser et assurer le déroulement pacifique du meeting. Selon nos sources policières, un policier aurait reçu un caillou à la nuque et 2 manifestants seraient légèremen blessés.

Ce meeting est Un Pas dans l’affirmation des Citoyens face à l’arbitraire.

