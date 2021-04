Ramadan: 15 personnes arrêtées pour non-respect des prix

15 personnes ont été attrapées

en train de vendre des produits

alimentaires à des prix dépassant

les prix homologués en commun

accord avec les vendeurs. Ces

récalcitrants risquent des poursui-

tes judiciaires.

Aquelques jours seulement

depuis que le ministère de

l’économie a signé l’arrêté

recadrant les prix pour alléger le

quotidien durant le mois sacré de

ramadan, certains vendeurs s’entê-

tent à fixer leurs propres prix.

Quinze contrevenants sont appré-

hendés par la police et se trouvaient

en fin de semaine passée au com-

missariat central de Moroni. Cette

action rentre dans le cadre de la

lutte contre la spéculation des prix

des produits importés plus particu-

lièrement ceux qui sont encadrés

par l’arrêté du ministre de l’écono-

mie, Houmed Msaidié durant le

mois de ramadan.

Pris en flagrant délit par le servi-

ce de contrôle des prix après une

petite visite dans les deux princi-

paux marchés de la capitale, Volo-

Volo et le petit-marché de Moroni,

les contrevenants vont devoir payer

des amendes. Le directeur général

de l’économie et du commerce,

Abdou Nassur Madi fait savoir que

la loi sera appliquée contre ces

récalcitrants. « Les sanctions pré-

vues sont de l’ordre d’amandes,

suspension d’activités momentané-

ment, présentation devant un juge et

éventuellement la prison ». Le ser-

vice de contrôle des prix entend

continuer son travail afin de garan-

tir le respect des prix fixés par le

gouvernement en ce mois de par-

tage et de soutien mutuel.

Selon un des contrôleurs, ces

prix ont été mis en place pour

accompagner la population. À

compter du samedi 17 avril, ces

contrôles se font massivement dans

les différents marchés. « Je fais

appel aux vendeurs de toujours

demander des justificatifs à leurs

fournisseurs et d’appliquer ces

mesures. Rien qu’aujourd’hui nous

avons arrêté plusieurs personnes,

qui vont de voir répondre à la loi »,

M. Nassur Mmadi. Joint par télé-

phone, le commissaire central

Ashkal Mohamed Yahya dit que «

ces personnes ont été retrouvées en

train de vendre le carton d’ailes de

poulet à un prix allant jusqu’à

12.500 fc au lieu de 9.000 fc. Ils

sont actuellement à la police et vont

prendre des amendes ».

Andjouza Abouheir / LGDC