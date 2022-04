Qui est à l’origine de la libération d’agresseurs sexuels et de criminels ?

Un arrêté du ministre de la justice comorienne, Djaé Hamada Chanfi, a surpris toutes les personnes éprises de libertés et de justice.

En effet, il était question de désengorger la prison de Moroni mais des critères bien précis devaient être respectés et excluaient de facto les violeurs, agresseurs sexuels et criminels.

Malheureusement, dans une opacité totale, des prédateurs sexuels et criminels ont pu être libérés.

On sait qu’un magistrat qui prend le risque d’inclure ce genre d’individus ne le fait pas par bonté mais plutôt par l’appât du gain.

Et c’est extrêmement grave car nos enfants sont en danger.

Bien entendu, la où c’est flou, il y’a un loup.

D’où la nécessité de mettre en place une commission d’enquête indépendante pour éplucher cette liste et identifier les responsables de cette mise en danger d’autrui.

On ne peut plus accepter qu’un magistrat incompétent, nullard et qui passe ses journées à recevoir des jeunes filles dans son bureau salisse l’image d’une équité juridique tant voulue par le peuple comorien.

Surnommé par les auxiliaires de justice « Mr 50€ », il doit être sanctionné car il s’agit d’une faute extrêmement grave.

Il va de soi qu’en hésitant pas à inclure des prédateurs sexuels dans cette libération, son attention sur d’autres dossiers est fortement biaisée.

Moroni Infos