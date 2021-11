Qu’est devenu CHAMIR CHATOI, premier président de la Coordination des Associations des Jeunes Comoriens (CAJC)?

Il n’est un secrèt pour personne CHAMIR CHATOI était un combattant et fervent défenseur des droits de la jeunesse comorienne. Il est l’un des fondateurs de l’association LAMHA en 2009. En 2017, Chamir Chatoi et d autres jeunes cadres des associations ont fondé la coordination des associations des jeunes qui regroupait plus d’une quinzaine d’associations qui avait pour but de défendre la cause de la jeunesse Comorienne même cette coordination a participé aux assises nationale de 2018. Mais trois ans plus tard, ce jeune homme a disparu des radars comme certains de ses collègues. Ses idées tant défendu lors des ateliers thématiques n’ont toujours pas été pris en compte notamment le conseil national de la jeunesse qui n’est toujours pas été mis en place. Pourquoi Chamir Chatoi ne réagit pas à tous ces problèmes?

On sait très bien que depuis longtemps, la jeunesse comorienne n’a jamais été une priorité pour les autorités. Les jeunes ont été toujours un pion des politiques. ils leur utilisaient pour arriver à leurs fins même si on nous vantait tout le temps l’expression ” Un jeune = Un emploi”.

Pour rappel, plus de 60% de la jeunesse comorienne sont aux chômages.