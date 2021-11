Qu’est Ce Qu’un Comorien ?

Tribune: Voilà la question que beaucoup d’entre nous ne posent jamais mais que d’autres subissent la réponse tous les jours.

Ce Comorien qui vient des quatre coins du monde et qui atterrit sur ces belles îles de l’Océan Indien.

Ce Comorien qui ignore qui sont ses ancêtres mais qui se donne la permission d’indexer les origines de son voisin.

Ce Comorien qui a vu le jour dans ces îles mais qui vit loin de chez lui.

Ce Comorien qui est issu directement d’un métissage et qui se sent profondément chez lui aux Comores.

Ce Comorien vivant de l’autre côté du globe terrestre et dont l’esprit et le cœur sont remplis d’amour pour son pays.

Ce Comorien dont les parents viennent de différentes îles et qui se sent étranger chez lui.

Ce Comorien qui a toujours vécu dans une seule île comorienne et qui se considère digne d’y appartenir.

Ce Comorien qui vient de loin mais qui fait de ces îles sa patrie.

Chacun d’entre eux a choisi un mode de vie et aucun d’entre eux n’est moins comorien que les autres.

Personne ne décide qui en est plus digne que l’autre.

C’est un droit de citoyenneté. On peut l’être par héritage génétique ou par adoption.

Être comorien, c’est accepter de l’être sans prendre en compte l’opinion méprisante de son prochain.

Être Comorien, c’est accepter la différence des autres car il est aussi différent.

Et c’est dans la différence que naissent les grandes forces.

Mouzna Abdou Bacar

Responsable Assurance Qualité en Industrie Pharmaceutique

Coordinatrice de la Coordination Solidarité Comores

HaYba FM la Radio Moronienne du Monde