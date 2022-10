Qu’a pu faire chef Moindze Mdahoma âgé de 75 ans?

A 75 ans l’ancien chef de la ville de Mbeni Moindze Mdahoma est un des prévenus incarcérés à la prison de Moroni pour des accusations dignes d’un gangster de Chicago et d’un terroriste suprémaciste américain. Il s’agit pourtant d’un vieux monsieur dont l’état de malade chronique de et des fréquents voyages à l étranger sont connus de tous. A moins d’un miracle, il serait incapable de s’associer aux jeunes qui se sont opposés aux assauts sans sommation des gendarmes.

Nous publions ci-dessous un article de Lukman Hassan Assoumani, exposant les faits et demandant la libération de Chef Moindze Mdahoma.

Nous avons vérifié l’exactitude des faits rapportés.

« Moindze Mdahoma victime de sa popularité et son respect

Par Lukman Hassan Assoumani

Nous lui connaissons tous à Mbéni qu’il n’est pas de ceux qui font l’hypocrisie. Il dit ce qu’il pense et ne mâche jamais ces mots. Est-ce la raison pour laquelle il est détenu jusqu’à maintenant ?

Ancien chef de la ville de Mbéni, Mbaba Mohamed Moindze (David) âgé de 75 ans est connu être parmi ces chefs qui ont bien géré la ville de Mbéni notamment dans la gestion de conflits. Il fait toujours appel à la stabilité de la ville de Mbéni depuis longtemps.

Ce père de famille ça fait presque 5 ans qu’on ne lui voit plus dans les devants de la ville. Celà est dû à sa santé. Parti plusieurs fois à l’étranger pour des soins, aujourd’hui c’est sa santé qui est mise en danger par le procureur général Djounaid. Nous ignorons le pourquoi de sa détention mais il est loin d’être un malfaiteur ni une personne qui incite des personnes à la violence. D’ailleurs, il est une personne qui ne discute pas avec n’importe qui dans la ville car il se respecte et ne se mélange pas trop.

Une chose est sûre, si l’ancien chef de Mbéni est détenu jusqu’à maintenant c’est parce que certaines personnes lui veulent du mal.

Nous demandons sa libération le plus vite possible ainsi que les autres détenus qui n’ont rien fait.

Force et courage à sa famille «

