Promotion du Cinéma Arabe aux Comores: Formation et Projections en Vue

Une délégation de professionnels du cinéma a récemment débarqué à Moroni pour promouvoir le cinéma arabe aux Comores. Cette initiative, dirigée par l’ambassadrice de la culture arabe auprès de l’Alesco, Alyazia Bint Nahyan Al Nahyan, comprend des ateliers de formation sur l’industrie cinématographique et des projections de films arabes sous-titrés en français.

Vingt structures cinématographiques comoriennes, dont Nextez Solution, Seaview Artwork, Interface Prod, Pica 269, Picell studio et Catemoon, participent à ces activités. Les films seront projetés à la place de l’indépendance à Moroni et aux Centres de lecture et d’animation culturelle (Clac) de Nvuuni.

« C’est une bonne occasion pour les cinéastes comoriens, notamment les plus jeunes, d’apprendre davantage sur les métiers du cinéma », a déclaré Wahidat Hassani, directrice générale des arts et de la Culture aux Comores.

L’influenceuse Haifa Beseisso, chargée de promouvoir les activités de cette délégation aux Comores, animera une séance d’échanges avec des jeunes intéressés par l’activité d’influenceur. Malgré l’absence d’écoles d’art et l’arrêt du Festival international du film comorien, la directrice générale des arts et de la Culture reste optimiste quant à l’avenir du cinéma comorien.

ANTUF Chaharane