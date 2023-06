Promesses non tenues : L’obtention de documents d’identité reste un défi à Ndzuani et Mwali.

Malgré les promesses de décentralisation des services de délivrance de documents d’identité, les citoyens de Ndzuani et Mwali, aux Comores, continuent de faire face à des délais d’attente frustrants pour obtenir leurs cartes d’identité et passeports. Les demandeurs pressés n’ont d’autre choix que de se rendre à la capitale, Moroni, souvent par avion ou bateau. En 2020, le chef de l’État, Azali Assoumani, avait promis que la production de passeports pourrait également être effectuée à Ndzuani. Il avait même averti que si le commissariat local ne recevait pas les moyens techniques nécessaires dans un délai de trois mois, « tout le système serait déménagé à Ndzuani ». Cependant, ces promesses semblent être restées lettre morte. Les tentatives d’obtenir des commentaires de la Direction générale de la police et de la sûreté nationale (Dgpsn) sur cette question sont restées sans réponse. Pour obtenir ces documents administratifs, un Comorien doit débourser 5 000 francs pour la carte d’identité et 40 000 francs pour le passeport.

Saïd Hassan Oumouri