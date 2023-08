Prestation de serment de 11 avocats stagiaires devant la cour d’appel de Fomboni.

Ce mercredi 09 Août 2023 a eu lieu une audience de prestation de serment de 11 postulants à l’inscription sur la liste de stage du Barreau de Fomboni devant la Cour d’appel.

Les 11 avocats stagiaires vont intégrer le tout jeune Barreau de Fomboni, qui a vu le jour le 28 juin 2021 avec un effectif de 6 avocats titulaires et 4 stagiaires pour effectuer un stage de deux ans dans des cabinets sur l’ensemble du territoire national.

Il y a deux ans de cela, la population mohelienne devrait solliciter les services d’avocats venant de Ngazidja et Anjouan pour une prise en charge faramineuse (billet d’avion, hébergement et les honoraires). Cette situation préjudiciable a duré plus de 10 ans jusqu’à ce que des jeunes ambitieux aient l’idée de poser les piliers d’un jeune Barreau pour servir les justiciables de l’île de Mohéli.

Au cours de ces 2 années, le Conseil de l’ordre a cherché voies et moyens pour renforcer son effectif et consolider leur rang mais il s’est heurté à des obstacles liés au volume d’affaires traitées par les tribunal et Cour mais aussi du Barreau de Moroni.

A cet effet, le Conseil de l’Ordre a obtenu le feu vert du ministère de la justice par une note de service adressée aux chefs de juridictions nationales, notamment ceux de Mohéli, de recevoir le serment des postulants qui seront présentés par le Barreau de Fomboni.

Pour pallier l’absence d’un arrêté ministériel comme prévu par la loi de 2008 sur la profession d’avocat, le Conseil de l’ordre a procédé à une évaluation des 14 candidats qui ont postulés et 11 candidats ont été retenus.

Toutefois, le Barreau de Moroni conteste cette démarche et prône l’illégalité de la procédure qui ne répond pas à l’article 14-2 de la loi sur la profession d’avocat.

La question qui se pose est « pourquoi depuis 2008 jusqu’à ce jour il y a eu qu’un seul concours organisé en 2013 par le ministère de la justice de l’époque » – depuis ce temps les étudiants en droit périssent au chômage.

Le Barreau de Moroni ne fait rien pour accompagner le jeune Barreau de Fomboni et promouvoir la profession sur l’ensemble du territoire national. Au lieu de ça, il se contente à critiquer toute démarche mise en œuvre par le Barreau de Fomboni.

Depuis 2013 jusqu’à ce jour, il y a eu plus d’une dizaine d’avocat qui ont intégré le Barreau de Moroni en l’absence d’un arrêté ministériel.

Alors pourquoi cette campagne fondée sur la violation d’une loi qui est tombée en désuétude et l’absence de volonté de parvenir à un accord inter Barreau pour l’organisation d’un concours national ?

N’est-il pas temps que cette loi sur la profession d’avocat soit révisée pour permettre à chaque Barreau d’organiser son concours ?

Selon nos informations, la volonté du Conseil de l’Ordre des avocats de Fomboni serait de renforcer son effectif tout en diminuant le chômage des jeunes fraîchement diplômés.

Il est temps que les avocats de tous les Barreaux penchent sur ces questions pour faciliter l’accès à la profession d’avocat.

Sefrick Abdou