Président Azali Assoumani convié au sommet du G7 au Japon en tant que président de l’Union africaine.

Le président comorien Azali Assoumani a été invité au sommet du G7 qui se tiendra à Hiroshima, au Japon, du 19 au 21 mai 2023. Cette invitation lui a été adressée en sa qualité de président de l’Union africaine. L’ambassadeur Saida Shinichi, directeur général du département des affaires africaines du Japon, est venu à Moroni pour transmettre l’invitation.

Au cours de cette visite, la délégation japonaise a rencontré le ministre des Affaires étrangères comorien, le conseiller du président en charge de la cellule de l’Union africaine, Mohamed Issimaila, et la ministre de la santé, Loub Yakout Zaidou, qui assure l’intérim du président de la République. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre le Japon et les Comores, notamment dans les domaines de l’assainissement des déchets, de l’économie, de la pêche et de l’agriculture.

Le Japon a également promis d’envoyer du matériel, dont des camions, pour l’assainissement des grandes villes comoriennes. Ce projet est doté d’une enveloppe de deux millions d’euros, soit près d’un milliard de francs comoriens. L’ambassadeur japonais a souhaité plein succès à l’Union des Comores durant son mandat à la tête de l’Union africaine et a réaffirmé le soutien de Tokyo pour aider le président comorien à mettre en œuvre son plan d’action à l’UA.

Antuf chaharane