Préparatifs des élections présidentielles 2024 aux Comores

Le ministre des affaires étrangères a souligné la nécessité de mettre en place les textes règlementaires, tels que le code et découpage électoral, le statut de l’opposition et la loi organique, avant les élections. Il a également appelé à la mise en place de la Ceni et à la mise à jour des listes électorales avant le mois de Ramadan en 2024.

Le calendrier électoral est serré, selon le ministre, car les investitures auront lieu en mai 2024, et les élections se dérouleront avant mi ou fin février 2024. Il a ajouté que les campagnes électorales ont souvent été accompagnées de tensions, d’où la nécessité de tenir compte du mois de Ramadan.

Le ministre a conclu en affirmant que toutes les consignes relatives au déroulement des élections devraient être respectées, pour garantir des élections transparentes, démocratiques et inclusives. Il a également précisé que l’opposition a fait des recommandations pour participer aux prochaines élections.

Le ministère des affaires étrangères et celui de l’intérieur des Comores ont organisé une réunion mardi dernier pour discuter de la tenue des prochaines élections présidentielles prévues en 2024. Les partenaires au développement et le SNU ont été conviés pour établir ensemble un calendrier électoral respectant les délais constitutionnels.

Soibah Said