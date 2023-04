Rénovation de la zone d’arrivée de l’aéroport pour 450 millions de francs comoriens

Premier escalator des Comores : rénovation de la zone d’arrivée de l’aéroport pour 450 millions de francs comorien

Le projet d’extension et de réhabilitation de « la zone Arrivée » de l’aéroport international de Moroni Prince Saïd Ibrahim (Aimpsi) a été lancé avec le ministre des Transports aérien et maritime, Bianrifi Tarmidhi, pour faciliter les conditions des passagers arrivant à l’aéroport. Les travaux consistent en la rénovation et l’élargissement de la zone d’arrivée de l’aéroport ainsi que la construction d’un escalier métallique pour un coût total de 450 millions de francs comoriens. Le chantier devrait durer six mois.

Le directeur général des Aéroports des Comores (Adc) a déclaré que la construction et l’aménagement de l’espace sont estimés à 350 millions de francs comoriens tandis que les escaliers métalliques coûteront 100 millions de francs comoriens. Il a également annoncé que la moitié des fonds proviendraient de l’aéroport, tandis que le gouvernement et une banque fourniraient l’autre moitié.

Le projet vise également à améliorer la qualité des services des bagages et à répondre aux recommandations de l’Organisation internationale de l’aviation civile (Oaci) en matière de sûreté. Le responsable d’ArchiBat des Iles, Mohamed Soule, a déclaré que son entreprise est prête à respecter le cahier des charges et espère terminer les travaux dans les six mois prévus.

La rénovation de la zone d’arrivée de l’aéroport de Moroni Prince Saïd Ibrahim (Aimpsi) est une excellente nouvelle pour les Comores et les passagers, car elle permettra d’améliorer les conditions d’accueil des passagers arrivant à l’aéroport et de renforcer la sécurité des vols. Le coût total des travaux, y compris la construction de l’escalier métallique, est estimé à 450 millions de francs comoriens.

Saïd hassane Oumouri